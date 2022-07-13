США и Израиль объявили о начале стратегического партнерства в области технологий

13 июл. 14:59

США и Израиль объявляют начале стратегического сотрудничества в области передовых технологий. Об этом говорится в опубликованном 13 июля пресс-релизе Белого дома.

"Президент США и премьер-министр Израиля подтвердили сегодня свое стремление вывести стратегическое партнерство между двумя странами на новый этап и запустить диалог по технологиям на высоком уровне с целью достижения технологического партнерства в области важных и новых технологий, а также для решения глобальных проблем", - сказано в документе.

Из заявления также следует, что стратегический диалог высокого уровня по технологиям будет идти под руководством советников по национальной безопасности.

Ожидается, что основными направлениями деятельности станут подготовка к возможным пандемиям в будущем, борьба с изменением климата, внедрение искусственного интеллекта и надежных технологических экосистем. США и Израиль планируют использовать передовые разработки для планирования и решения логистических проблем в медицине, сельском хозяйстве и в сфере транспорта.

Встречи в рамках стратегического диалога по технологиям будут проходить ежегодно. Первое заседание состоится осенью этого года в Израиле, передает ТАСС.

Напомним, с 13 по 16 июля президент США Джо Байден впервые посетит Ближний Восток. В рамках ближневосточного турне глава Белого дома посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию в рамках первого ближневосточного турне своего президентства.