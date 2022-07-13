Кубанские специалисты готовы помочь восстановить лес в Монголии

13 июл. 14:47

Специалисты из Красноярский край готовы участвовать в проектах по лесовосстановлению в Монголии, сообщил губернатор региона Александр Усс.

"Относительно недавно мы побывали в Монголии, и с точки зрения наших возможностей и научного потенциала, готовы включится в программу лесовосстановления там, коль скоро у них, есть государственный проект "Миллиард деревьев для Монголии", - сказал он в ходе выездном заседании Совета по вопросам лесного комплекса России при Совете Федерации в Красноярске.

Далее Усс отметил, что в Красноярске действует научно-образовательный центр "Енисейская Сибирь", который занимается в том числе вопросами лесовосстановления. "В ближайшее время край достигнет показателей по 100% лесовосстановлению", - добавил он, передает ТАСС.