Сосо Павлиашвили выступит в Кабардинке

13 июл. 14:28

Артист Сосо Павлиашвили 16 июля выступит на празднике в геленджикском селе Кабардинка Краснодарского края.

В ближайшее время Дни основания отметят геленджикские села Дивноморское и Кабардинка.

В Дивноморском праздник состоится в пятницу, в программе мероприятия для детей, концерт местных коллективов, а также фейерверк в 21.00.

Кабардинка отметит день рождения в субботу. Запланированы утреннее шоу для детей, а вечером состоится большой концерт, главной звездой которого станет Сосо Павлиашвили. Завершится праздник фейерверком в 22.00 и пенным шоу, которое стартует в 22.15.