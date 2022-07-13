В Стамбуле стартовали переговоры делегаций Турции, РФ, Украины и ООН по зерновому вопросу

13 июл. 14:25

В эти минуты в Стамбуле начались переговоры делегаций Турции, РФ, Украины и ООН по зерновому вопросу. Точное место проведение встречи не разглашается, как и повестка переговоров. Известно только, что встреча проходит в одной из воинских частей в Стамбуле. По итогам ожидается релиз Минобороны Турции.

Накануне глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что представители Турции, России, Украины и ООН проведут переговоры в Стамбуле. В ходе встречи стороны обсудят ситуацию с вывозом зерна. "Военные делегации министерств обороны Турции, Российской Федерации и Украины и делегация ООН проведут переговоры в Стамбуле завтра", - анонсировал министр.