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В "Ахмате" рассказали, когда закончат оформление карт болельщика

В &quot;Ахмате&quot; рассказали, когда закончат оформление карт болельщика

Футбольный клуб "Ахмат" рассчитывает завершить процесс оформления карт болельщика для команды и сотрудников в ближайшее время. Об этом сообщил генеральный директор грозненцев Ахмед Айдамиров.

"Работа в этом направлении нами начата 4 июля. Представители клуба провели совместное совещание по оформлению карт болельщика для персонала, тренеров и футболистов с руководством МФЦ в Чеченской Республике", - поведал он.

Гендиректор "Ахмат" также сообщил, что для болельщиков команды в Чечне было открыто 102 специальных окна, где сотрудники МФЦ окажут всю необходимую помощь для оформления и подтверждения карт для фанатов.

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