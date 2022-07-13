В "Ахмате" рассказали, когда закончат оформление карт болельщика

13 июл. 13:57

Футбольный клуб "Ахмат" рассчитывает завершить процесс оформления карт болельщика для команды и сотрудников в ближайшее время. Об этом сообщил генеральный директор грозненцев Ахмед Айдамиров.

"Работа в этом направлении нами начата 4 июля. Представители клуба провели совместное совещание по оформлению карт болельщика для персонала, тренеров и футболистов с руководством МФЦ в Чеченской Республике", - поведал он.

Гендиректор "Ахмат" также сообщил, что для болельщиков команды в Чечне было открыто 102 специальных окна, где сотрудники МФЦ окажут всю необходимую помощь для оформления и подтверждения карт для фанатов.