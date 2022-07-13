Израиль разминирует границу Турции и Армении

На армяно-турецкой границе на фоне договоренностей Еревана и Анкары об открытии границы для граждан третьих стран начались работы по разминированию.

"Работы по разминированию начались на границе Армении и Турции. Ее проводит израильская компания", - сообщает турецкая газета GazeteKars.

Работы по разминированию начались 20 дней назад, они ведутся в районе турецкой провинции Карс. Основная цель работ - открытие погранично-пропускного пункта "Догукапы" и автомобильной и железной дороги "Алиджан".

Между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений, а граница закрыта с 1993 года. Спецпредставители двух стран на встрече в Вене 1 июля договорились в возможно кратчайшие сроки обеспечить пересечение сухопутной границы между Арменией и Турцией для граждан третьих стран, а также в кратчайшие сроки начать осуществление прямых грузовых авиаперевозок.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов, разминирование границы – независимо о того, какими были масштабы минирования в предыдущие 29 лет – является одним из первых практических шагов для нормализации отношений Армении и Турции.



"Разминирование границы – это жест доброй воли, который должен показать, что оба государства не нацелены на военную конфронтацию в дальнейшем. Этот шаг должен делаться до любых других шагов, таких как открытие пограничных переходов и налаживание иных трансграничных коммуникаций. Без этого шага налаживание взаимодействия и сотрудничество между Анкарой и Ереваном вряд ли возможно", - подчеркнул он.



Таким образом стороны обозначают, что переходят от предварительных переговоров к реализации договоренностей непосредственно на земле. "Начало разминирования – это свидетельство переход от слов к практическим шагам, целью которых является полное открытие границы, к чему стороны постепенно идут. Разминирование к Карсе демонстрирует, что отсутствует не только настрой на конфронтацию, но и каких-либо опасений прямого военного столкновения", - указал Кирилл Семенов.