Песков: информация о переговорах по украинскому зерну идет по линии Минобороны

13 июл. 14:04

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о переговорах по украинскому зерну в Министерство обороны. Об этом в среду, 13 июля, сообщает ТАСС.

"Работа ведется, она ведется по линии военных, и информация будет предоставляться оттуда по мере необходимости", - сказал официальный представитель Кремля

Ранее сообщалось, что 13 июля в Стамбуле военные делегации России, Украины и Турции при участии ответственных лиц ООН проведут переговоры, в ходе которых обсудят проблемы вывоза украинского зерна.