Самые счастливые россияне живут в Южном федеральном округе

13 июл. 14:01

Опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян считают себя счастливыми.

О собственном счастье сообщили 83% сограждан. При этом самыми счастливыми оказались жители Южного федерального округа - 86% жителей региона счастливы. В тройку самых счастливых регионов России вошли также Центральный федеральный округ (84%) и Северный Кавказ (83%).

Счастливыми россиян делают семья, родственники, друзья и любимые люди - 15%, успехи детей, внуков и родственников - 11%, отдых и путешествия - 11%.

Главные поводы для расстройства: проблемы со здоровьем - 15%, смерть близких - 9%, конфликты с близкими - 6%.

Несчастливыми считают себя 14% россиян, еще 4% затруднились с ответом, сообщил директор по работе с органами государственной власти Кирилл Родин на пресс-конференции "Эмоциональное состояние российского общества: что делает нас счастливыми?" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" со ссылкой на исследования ВЦИОМ.