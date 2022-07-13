Краснодар выполнил план по строительству новых сетей газопровода на 50%

13 июл. 14:00

Власти Краснодара намерены построить 40 км газопровода в 2022 году, в настоящее время план выполнен на 50%, информирует пресс-служба администрации края.

"С начала года в Краснодаре построили почти 19 км газопровода. Сети обеспечат возможность подключения к газу новых районов Краснодара, включая жилой массив "Голубой поток" в микрорайоне Сады Калинина и поселок Лазурный", - говорится в сообщении администрации города.

В пресс-службе уточнили, что в газифицированных районах города продолжается подключение новых абонентов.

"Газификация региона находится на особом контроле губернатора. До конца этого года проложат еще 21 км газовых труб", - пояснил вице-губернатор края Александр Трембицкий.