Канада будет и дальше ремонтировать турбины "Северного потока”

13 июл. 13:38

Правительство Канады разрешило ремонтировать на своей территории турбины газопровода "Северный поток”, решение охватывает двухлетний период и позволяет импортировать и реэкспортировать до шести единиц оборудования, пишет газета The Globe and Mail.

"Siemens Canada отправит турбинное оборудование в Германию, правительство которой затем передаст его России. Непрямой маршрут возвращения может позволить Канаде заявить, что она не нарушила свои санкции”, - говорится в сообщении,

В настоящее время одна из турбин магистрали из-за санкций Канады не вернулась с капитального ремонта на заводе в Монреале. В связи с этим "Северный поток" может работать лишь на 40% мощности.