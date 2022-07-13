Осень в России может начаться с “двугорбой” волны коронавируса

13 июл. 13:15

Вскоре Россию может накрыть “двугорбая” волна COVID-19, считает врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

В интервью радио Sputnik он сообщил, что волны пандемии происходят в России с отставанием от Европы в несколько месяцев.

"Новая волна коронавирусной инфекции, которая пришла в Европу, связана с тем, что иммунитет у европейцев ослаб. У них был всплеск заболеваемости COVID-19 в ноябре-декабре 2021 года, поэтому к текущему моменту приобретенный тогда естественным путем иммунитет практически исчез", - прежде всего сказал он.

В России начинается рост заболеваемости, но условий для новой вспышки коронавируса пока нет, считает врач. "Когда в Европе уже была волна коронавируса, у нас шла волна иммунизации населения. Если помните, в ноябре-декабре 2021 года была массовая вакцинация и людям после прививки давали QR-коды для доступа в общественные места. Благодаря той волне иммунизации у нас дольше держится иммунитет, чем у тех, кто получил его в Европе в результате болезни", — объяснил специалист.

Болибок добавил, что иммунитет, приобретенный россиянами как после вакцинации, так и после перенесенного омикрон-штамма, может существенно снизиться к сентябрю.

"У нас несколько позже была волна "омикрона", пик пришелся на февраль. Соответственно, условия для новой волны, связанной с ослаблением естественного иммунитета, в России будут складываться к сентябрю", — заявил он.

Врач отметил, что новая волна коронавируса в России может быть “двугорбой”.

"Вполне может оказаться, что у нас волна будет "двугорбая": сначала она может быть связана с ослаблением иммунитета после вакцинации, а затем — с ослаблением иммунитета, возникшего в результате болезни", - рассказал Болибок.