Студентов из Северной Осетии поощрили 1 млн рублей за конструктор аксессуар-игрушки из дерева

13 июл. 12:51

Студенты из Северной Осетии победили в федеральном конкурсе "Студенческий стартап" и получили 1 млн рублей на реализацию.

Ребята создали проект по разработке конструктора аксессуара-игрушки из дерева.

"Разрабатываем модульную мебель с возможностью интеграции другой нашей продукции с помощью универсальных систем крепления. Для того, чтобы произвести эту инновацию на рынке мебели, нам необходимо создать устойчивую бизнес-модель", - поведал один из разработчиков проекта, студент Северо-Осетинского госуниверситета им. К. Л. Хетагурова (СОГУ) Сергей Бунтури.

Вторым разработчиком проекта является Аристакес Мардеян.

По словам Бунтури, разработанные декор-игрушки являются многофункциональными, их можно использовать не только как детские игрушки, но и как элементы декора. Большая часть продукции сделана из дерева и других экологически чистых материалов.

Один из создателей проекта также рассказал, что отличительной особенностью этой продукции станет вариативность сборки. Покупатель сможет использовать продукцию как обособленную единицу, так и в синергии с другой их продукцией.

Предполагается, что после того, как проект выйдет на стадию реализации и разработчики закрепятся на рынке сборных игрушек, начнется производство модульной мебели, передает ТАСС.