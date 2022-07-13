Заболеваемость коронавирусом в России выросла на треть за сутки

13 июл. 12:46

За минувшие сутки в России выявили 3 929 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 3 002 случаях.

В Москве новых случаев 972, в Санкт-Петербурге - 284, в Подмосковье - 293. В Краснодарском крае - 96, в Ставропольском крае - 83, в Крыму - 22, в Дагестане - 1, в Кабардино-Балкарии - 4, в Адыгее - 1, в Карачаево-Черкесии - 3, в Чечне - 11, в Ингушетии - 4, в Северной Осетии - 5.

Общее число инфицированных в России достигло 18 472 239.

Госпитализированы за сутки 1 329 человек. Выздоровели 3 363 пациента, за все время - 17 897 428.

Умерли за сутки 42 человека, с начала пандемии - 381 711.