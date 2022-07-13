В МЧС РФ опровергли фейки об ограничениях на Крымском мосту

13 июл. 12:44

Начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Крым Лина Кратюк сообщила о том, что сообщения о якобы вводящихся с 16 июля ограничениях движения транспорта по Крымскому мосту не соответствуют действительности.

"Сегодня с самого утра в адрес министерств и ведомств Республики Крым поступают фейковые сообщения. Злоумышленники представляются сотрудниками МЧС России и сообщают о том, что с 16 июля 2022 года будет ограничено движение по Крымскому мосту. Данная информация не соответствует действительности", - приводит слова собеседницы ТАСС.

Уточняется, что ложные сообщения поступают в адрес министерств и ведомств республики.