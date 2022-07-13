СМИ: Баку предлагал Еревану построить дорогу до Гориса за азербайджанский счет

13 июл. 12:27

Газета "Грапарак" сообщила сегодня о намерении правительства Армении объявить в августе тендер на строительство дороги от города Горис до армяно-азербайджанской границы. Тендер подразумевает укладку 8 км дорожного полотна, которое соединит армянскую транспортную сеть с альтернативным маршрутом до азербайджанского города Ханкенди.

Строительство дороги, соединяющей Горис с Ханкенди в обход другого азербайджанского города Лачин, предусмотрено трехсторонним Заявлением от 9/10 ноября 2020 года. Азербайджан заканчивает свой участок трассы длиной около 40 км, при этом с армянской стороны работы даже не начинались.

По данным газеты, Баку даже предложил премьер-министру Николу Пашиняну построить армянский участок дороги за азербайджанский счет, но тот отказался, опасаясь всплеска протестов националистов.