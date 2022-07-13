Абхазия готова помочь России в параллельном импорте товаров

13 июл. 12:27

Президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что республика может быть использована для ввоза товаров в Россию по параллельному импорту.

"После того, как значительное количество государств объявили санкционный режим в отношении России, мы, конечно, думаем, что наша территория может быть использована в плане реализации программы по параллельному импорту, транзитные возможности могут быть задействованы", - заявил он в среду на встрече в правительстве Башкирии.

Бжания напомнил, что у республики есть два порта в Черное море. ”Эта тема для обсуждения. У нас два порта, мы имеем выход к другим государствам. Это одно из направлений, которым можно было бы воспользоваться", - отметил он.

По его мнению, “дополнительных проблем в связи с этим у Абхазии не будет”.

"Абхазия признана некоторым количеством государств, для нас самое главное, что нас признала Россия. (. . .) Наоборот, эти сложности, которые возникли, они нас сблизят, а в некоторых вопросах – помогут", - считает Бжания.