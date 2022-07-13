Филиал Рetronas в Азербайджане закрывается

13 июл. 12:06

Нефтегазовая компания Petronas Azerbaijan (Shah Deniz) S.A.R.L. закрывает свой филиал в Азербайджане, сообщили в пресс-службе.

В компании уточнили, что претензии от кредиторов будут приниматься в течение двух месяцев по адресу: Баку, улица Измир, дом 8.

Осенью прошлого года ЛУКОЙЛ и Petronas договорились о покупке доли компании (15,5%) в крупнейшем газовом месторождении Азербайджана - Шах-Дениз., сделка оценивалась в $2,25 млрд.

В результате ЛУКОЙЛу приобрел 9,99% доли за $1,45 млрд, SOCAR выкупила 4,35%, BP - 1,16% доли Рetronas. Сделка была закрыта в январе 2022 года.

Сейчас доли в проекте распределены следующим образом: BP plc - 29,99%, ЛУКОЙЛ - 19,99%, TPAO - 19%, SOCAR - 14,35%, NICO - 10% и SGC (дочка SOCAR) - 6,67%.