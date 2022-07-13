Путин проведет переговоры с верховным лидером Ирана Хаменеи

13 июл. 11:44

Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Иран проведет встречу с верховным лидером Али Хаменеи.

"Как мы ожидаем, на этот раз также будет встреча (Путина) с верховным руководителем Исламской Республики Иран, и также запланированы встречи с президентом Раиси и президентом Эрдоганом. Ожидания самые большие", - сообщил посол РФ в Тегеране Леван Джагарян.

Ранее сообщалось, что глава российского государства проведет визит в Иран 19 июля и примет участие в трехстороннем саммите с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и президентом Турции Тайипом Эрдоганом, а также проведет двусторонние встречи.