Москвичам пообещали теплые выходные

13 июл. 11:40

Теплая погода до плюс 22 градусов и кратковременные дожди ожидают москвичей на выходных, поделилась прогнозом специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"В субботу, при переменной облачности, существенных осадков не ожидается, ночь будет прохладной, в Москве плюс 13-15 градусов, по Московской области температура может быть и ниже плюс 10 градусов. Дневная температура плюс 20-22 градуса в Москве, и от плюс 18 до 23 градусов по Московской области", - приводит слова синоптика РИА Новости.

В воскресенье погода не изменится, однако местами ближе к вечеру может пройти небольшой кратковременный дождь. "Фон температуры воздуха будет чуть ниже климатической нормы на 1,5-2 градуса за счет того, что ночь для июля месяца будет прохладной", - добавила специалист Московского метеобюро.