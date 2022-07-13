Узбекистан нарастил экспорт на 45,5% за год

13 июл. 11:33

За первые пять месяцев 2022 года Узбекистан увеличил экспорт товаров и услуг на 45,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Госкомстата Узбекистана, в прошлом году экспорт составил $5,7 млрд, в этом - $8,4 млрд, из которых $2,4 млрд приходится на экспорт в страны СНГ.

Внешнеторговый оборот республики в январе - мае этого года вырос на 37,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с $14,9 млрд до $20,5 млрд.

За первые пять месяцев этого года на экспорт золота пришлось $2970,9 млн, транспорта - $661,5 млн, цветных металлов - $642 млн.