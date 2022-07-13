СМИ: стали известны сроки отказа Германии от нефти и угля из России

13 июл. 11:17

До конца этого года Германия откажется от российского угля, а уже с 1 августа полностью прекратит закупки угля из России, пишет агентство Reuters со ссылкой на заместителя министра финансов ФРГ Йорга Кукиса.

"Любому, кто знаком с историей трубопровода "Дружба", который был инструментом советской империи в Восточной Европе, также известно, что избавление от этой зависимости — дело не тривиальное, но это то, чего мы добьемся через несколько месяцев", — сказал Кукис на конференции в Сиднее.

Издание пишет, что Германия намерена с 31 декабря отказаться от российской нефти.

До недавнего времени на Россию приходилось 40% немецкого импорта угля и нефти. Сейчас европейская страна в ускоренном темпе строит терминалы для импорта СПГ, который должен восполнить пробелы, которые возникнут после отказа от российского топлива. Также Германия уделяет больше внимания переходу к альтернативным источникам энергии, поделился политик.