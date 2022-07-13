Utair нарастила число полетов из Москвы в Гянджу

13 июл. 11:05

Российская авиакомпания Utair увеличила число рейсов из Москвы в Гянджу до пяти раз в неделю, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Уточняется, что рейсы выполняются по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.

"В этом году мы нарастили количество рейсов в Азербайджан. В расписании компании есть прямые маршруты в Гянджу и Нахчыван из Москвы, в Баку - из Грозного, Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута, Тюмени и Уфы. А по уже имеющимся маршрутам увеличиваем количество рейсов, чтобы наши пассажиры могли беспрепятственно путешествовать", - говорится в сообщении пресс-службы.