Новый аэропорт в Чечне будет выполнен в форме полумесяца

13 июл. 10:57

Внешний облик международного терминала "Аэропорт Грозный" будет повторять форму полумесяца, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Внешний облик нового терминала основывается на символике исламского мировоззрения и будет иметь форму полумесяца. Креативные ландшафтные решения и оригинальное освещение архитектурного строения не оставят равнодушным никого из посетителей", - написал он в своем в телеграм-канале.

Аэропорту будет присвоено имя первого президента Чечни, Героя России Ахмата Кадырова.

Здание будет возведено без сноса существующего терминала для удобства пассажиров и сотрудников. Площадь нового аэровокзала составит 12,5 тыс кв м, также в авиагавани появится дополнительная взлетно-посадочная полоса и новый участок подъездной трассы - он свяжет новый терминал с уже существующим зданием.