МИД: системной проблемы с оформлением россиянам банковских карт в СНГ нет

13 июл. 10:43

В области оформления россиянами банковских карт в странах СНГ системной проблемы не наблюдается, однако некоторые банки, например в Армении и Казахстане стали запрашивать большее количество документов для открытия счета, рассказал в интервью РИА Новости директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

"В настоящее время мы не наблюдаем какой-либо системной проблемы в сфере оформления россиянам банковских карт в странах СНГ. Скорее можно говорить об отдельных случаях, требующих, тем не менее, внимания со стороны государства", - заявил дипломат.

Он добавил, что "существует множество международных стандартов, а также вытекающих из них национальных законов, например в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с опорой на которые финансовые учреждения предъявляют те или иные требования к своим клиентам”. Требования каждый банк с большой долей самостоятельности определяет сам.

"Причем в настоящее время во многих странах мира данные требования ужесточаются, и это не относится исключительно к гражданам России. То же можно сказать и про Армению и Казахстан, где перечень запрашиваемых документов и информации, необходимых для открытия карточного счета, в последнее время заметно вырос", - отметил Биричевский.

Дипломат признал, что "данная проблема действительно существует и увеличивает временные, финансовые и иные затраты на получение пластиковых карт". При этом "непреодолимых препятствий для граждан России, ограничивающих их права на полноценное банковское обслуживание в странах СНГ” не наблюдается.