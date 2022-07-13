Кадыров дал старт уборочной кампании в Чечне

13 июл. 10:34

Глава Чечни Рамзан Кадыров дал старт уборочной кампании в регионе, проехав за рулем комбайна, сообщает пресс-служба главы Чечни.

Региональный лидер отметил рост урожайности в регионе по сравнению с прошлогодними показателями.

"Всего в республике более 176 тыс га засеяно озимыми культурами, из них уже почти 80 тыс скошено. В этом году урожайность выше, чем в прошлом, и составляет 29,3 центнера с гектара. Поле, на котором я побывал, дает отличный урожай – 60 центнеров с гектара. Планируется к началу нового года приобрести еще партию новых комбайнов к тем, что уже имеются," поделился планами глава республики.