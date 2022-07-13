Роспотребнадзор: введение ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом в стране не планируется

13 июл. 10:22

В России не требуется вводить ковид-ограничения в связи с ростом заболеваемости, связанным с распространением новых подвидов “омикрона”.

"Заболевание, вызванное подвариантами BA.4/BA.5, протекает мягче, чем вызванное штаммами "альфа" или "дельта". Введение каких-либо противоэпидемических ограничений из-за роста числа выявленных случаев COVID-19 не требуется", - сообщили в ведомстве по итогам совещания, проведенного главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

Новые подварианты штамма переносятся легко и не приведут к существенному изменению числа тяжелых случаев и госпитализаций.

"Людям из уязвимых категорий, в том числе тем, у кого диагностированы хронические заболевания, рекомендуется носить маски в общественных местах, а также пользоваться антисептическими средствами", - добавили в ведомстве.

Ранее вернуться к ношению масок в закрытых помещениях рекомендовали москвичам, а также жителям Санкт-Петербурга и Калужской области.

Также Роспотребнадзор рекомендует проходить ревакцинацию против COVID-19 раз в полгода.

Подварианты “омикрона" ВА.4 и ВА.5 появились в России в середине июня. По данным ВОЗ в Европе и Америке в последнее время рост заболеваемости связан с распространение подвариантов BA.4 и BA.5. На 6 июля рост заболеваемости в мире увеличился на 30% за две недели.