Иран опроверг данные о продаже России БПЛА

13 июл. 10:19

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян не подтвердил продажу РФ военной техники, в том числе беспилотных летательных аппаратов.

"У нас существуют разные формы сотрудничества с Россией, в том числе в сфере обороны, но мы не помогаем ни одной из сторон, вовлеченных в конфликт [на Украине], поскольку убеждены, что его надо закончить", - сказал он в опубликованном в среду интервью газете la Repubblica.

По его словам, главная проблема сейчас заключается в том, что некоторые западные страны, среди которых США, производят вооружения и стараются продать свою продукцию.

"Мы же стараемся избегать любых действий, которые могут привести к эскалации. Мы работаем над тем, чтобы остановить эту войну", - подчеркнул глава иранского внешнеполитического ведомства.