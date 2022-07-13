Россияне назвали лучший возраст для рождения детей и начала карьеры

13 июл. 10:04

Молодежь в России считает, что девушке первого ребенка следует заводить в 25 лет, юноше - 28 лет, при этом первые деньги нужно заработать до 18 лет, показал опрос аналитического центра НАФИ.

Большинство (55%) россиян считают, что для женщины оптимальный возраст первых родов составляет 21-25 лет, 26% назвали благоприятным возрастом для рождения первенца 26–30 лет, 15% - 31–35 лет, 3% - 36–40 лет.

По данным Минтруда, средний возраст рождения ребенка у женщин в России сейчас составляет 28 лет.

Отцом лучше всего впервые становится в 26-30 лет, уверены 46% респондентов, 34% считают, что лучшее время для этого - 21–25 лет, 12% - 31–35 лет.

Жить отдельно от родителей нужно начинать до 20 лет, уверены 74% молодых россиян. Возраст 21-25 назвали для девушек 24% опрошенных, для молодых людей - 22%.

Первые деньги следует заработать в возрасте от 15 до 18 лет, считает большинство опрошенных (свыше 60%).

Всероссийский опрос проведен аналитическим центром НАФИ в июне 2022 года, в опросе приняли участие 1000 человек в возрасте 14–35 лет. Выборка построена на данных официальной статистики Росстата и представляет население России по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.