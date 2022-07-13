Дорожники отчитались о проделанной работе на Кубани

13 июл. 9:57

Дорожники отремонтировали более 90 км трасс в Краснодарском крае с начала года, сообщает в среду пресс-служба администрации региона, уточняя, что работы ведутся, в том числе в Сочинской, Новороссийской и Краснодарской агломерациях.

"С начала года в Краснодарском крае отремонтировали более 90 км региональных трасс. Из них 67 км обновили по госпрограмме "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края" и более 23 км - по профильному нацпроекту", - указано в сообщении.

Уточняется, что всего в 2022 году в рамках нацпроекта в крае ремонтируют 162 объекта общей протяженностью более 290 км. Это 23 участка региональных трасс, семь искусственных сооружений и дороги в агломерациях.