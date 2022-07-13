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В России отрегулируют исламский банкинг

В России отрегулируют исламский банкинг

Представитель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил о том, что в Госдуме 15 июля может быть рассмотрен закон о регулировании исламского банкинга в России.

Как пояснили в Ассоциации банков России, исламский банкинг подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама.

"В частности, запрещены ссудные проценты, при этом вместо классического кредитования используются другие инструменты - рассрочка, лизинг, долевое финансирование и др.", - приводит сообщение Ассоциации ТАСС.

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