Аномальная жара накроет Узбекистан на этой неделе

13 июл. 9:38

Синоптики предупреждают, что к выходным в Узбекистан придет новая волна аномальной жары.

Повышение температуры начнется в республике с 14 июля, рассказал ведущий специалист Узгидромета Эркин Абдулахатов. К 17 июля воздух прогреется до 41 градуса. В пустынных и южных районах будет еще жарче - уже с 15 июля температура поднимется до плюс 43.

"После 17 июля дни могут стать еще жарче, потому что на севере России в ближайшие пять дней нет условий для развития каких-либо холодных антициклонических течений, способных "вытолкнуть" эту теплую область за пределы нашего региона. Это означает, что аномальная жара в нашем регионе усилится", – сообщил синоптик в своем Телеграм-канале.