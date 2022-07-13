Казахстан и Узбекистан лидируют по числу студентов в России

13 июл. 9:31

В Россотрудничестве назвали десять стран, из которых в вузы РФ приезжает учиться больше всего студентов.

Перво место занимает Казахстан - 61 тыс студентов учится в России, второе Узбекистан - 48,7 тыс, следом идет Китай - 32,6 тыс. Так в топ-10 вошли Туркменистан, Таджикистан, Индия, Египет, Беларусь, Украина и Киргизия.

В представительстве Россотрудничестве в Ташкенте рассказали, что чаще всего узбекистанцы в этом году поступали на лечебное дело, экономику, программную инженерию, международные отношения и стоматологию.

В предстоящем учебном году Россия увеличила количество квот на бесплатное обучение для студентов из Узбекистана с 405 до 750.