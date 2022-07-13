В Нальчике осудили бывшего заместителя прокурора

13 июл. 9:28

Бывший заместитель прокурора Нальчика Заурбек Шибзухов признан виновным в деле по статье "Получение взяток в крупном размере".

Следствие установило, что он, находясь в должности прокурора Эльбрусского района через посредника получил от нескольких жителей республики взятки на общую сумму 1,7 млн рублей за непривлечение ряда лиц к уголовной ответственности. Кроме того, он оказал давление на суд для назначения одному из обвиняемых наказания не связанного с реальным отбыванием лишения свободы по делу о растрате имущества учебно - спортивной базы "Динамо".

Майский районный суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности подсудимого и назначил Заурбеку Шибзухову наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.