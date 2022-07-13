Казахстан намерен строить флот

13 июл. 9:09

Казахстан планирует построить собственный паромный флот, сообщил и.о. председателя комитета транспорта министерства индустрии и инфраструктурного развития Касым Тлепов.

"В условиях дефицита паромного флота на Каспии планируется строительство собственного паромного флота в количестве 10 единиц", - сказал он в ходе круглого стола на тему транспортно-транзитного потенциала республики сообщил, сообщается на сайте ведомства.

Также Тлепов отметил, что в настоящее время перед казахстанскими властями стоит задача увеличить пропускную способность Транскаспийского международного транспортного маршрута. "Планируются создание контейнерного хаба в специальной экономической зоне морского порта Актау. Это позволит наладить грузоперевозки по Транскаспийскому транспортному маршруту. В проект будут привлечены мировые логистические компании", - пояснил представитель комитета.