В МВФ призовут G20 поделиться едой с нуждающимися странами

13 июл. 6:28

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева собирается призвать страны G20 ("Большая двадцатка") объединить усилия для обеспечения потребностей нуждающихся государств. Об этом она сообщила на конференции в Вашингтоне.

"Страны, обладающие большими (продовольственными) мощностями, - сделайте шаг вперед, потому что голод стал самой актуальной проблемой в мире. Мы производим достаточно еды, чтобы накормить всех, но не обеспечиваем всех нуждающихся пищей ", - цитирует ее РИА Новости.

Георгиева также заявила, что необходимо уделить больше внимания производству продуктов питания в развивающихся странах и вопросам финансирование нуждающихся регионов, которые не успели восстановиться после пандемии коронавируса COVID-19. "До сих пор порядка 30 стран в мире ограничивают экспорт продовольствия", - обратила внимание глава МВФ.

Она также отметила важность устранения барьеров для продовольственного экспорта.