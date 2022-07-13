Россиянин перешел в футбольный клуб из Южной Кореи

13 июл. 0:50

Российский футболист Станислав Ильюченко стал игроком южнокорейской команды "Сеул", сообщает пресс-служба клуба.

Контракт россиянина, выступавшего ранее за южнокорейский "Чонбук" и ставшего в его составе чемпионом страны, рассчитан до конца 2023 года. Сумма трансфера игрока не разглашается, однако по данным Transfermarkt, рыночная стоимость Ильюченко составляет 1,6 млн евро.

"Играть за столичную команду Южной Кореи - это нечто особенное. "Сеул" - это большая команда, у нее отличный стадион и много болельщиков. Думаю, что при поддержке фанатов мы сможем добиться хорошего результата", - сказал футболист.