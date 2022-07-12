Филиалы Petronas арестовали по иску наследников султана Сулу

12 июл. 23:55

Два люксембургских филиала малазийской государственной компании Petronas арестовали по иску наследников султана Сулу, сообщает Financial Times.

Территория султаната Сулу, просуществовавшего с XV по XX век, сейчас входит в состав Малайзии.

В 2017 году наследники султана подали иск на основании договора об аренде земли в нынешнем малазийском штате Сабах, который был подписан 1878 году с британской администрацией. Позже в этом регионе были найдены месторождения нефти, разработками которых занимается государственная компания Petronas.

В марте 2022 года суд во Франции постановил, что Малайзия обязана выплатить наследникам султана $14,9 млрд, поскольку после получения независимости от Великобритании в 1957 году современное государство Малайзия стало правопреемником колониальной администрации.

Арестованными филиалами оказались Petronas (Azerbaijan) "Шахдениз" и Petronas "Южный Кавказ", управляющие активами в Азербайджане на $2 млрд. Малазийское правительство отказывается признавать решение французского суда. При этом суд постановил, что за каждый год невыплаты компенсации будет начисляться пени в размере 10% от суммы компенсации.