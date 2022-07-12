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Филиалы Petronas арестовали по иску наследников султана Сулу

Филиалы Petronas арестовали по иску наследников султана Сулу

Два люксембургских филиала малазийской государственной компании Petronas арестовали по иску наследников султана Сулу, сообщает Financial Times.

Территория султаната Сулу, просуществовавшего с XV по XX век, сейчас входит в состав Малайзии.

В 2017 году наследники султана подали иск на основании договора об аренде земли в нынешнем малазийском штате Сабах, который был подписан 1878 году с британской администрацией. Позже в этом регионе были найдены месторождения нефти, разработками которых занимается государственная компания Petronas.

В марте 2022 года суд во Франции постановил, что Малайзия обязана выплатить наследникам султана $14,9 млрд, поскольку после получения независимости от Великобритании в 1957 году современное государство Малайзия стало правопреемником колониальной администрации.

Арестованными филиалами оказались Petronas (Azerbaijan) "Шахдениз" и Petronas "Южный Кавказ", управляющие активами в Азербайджане на $2 млрд. Малазийское правительство отказывается признавать решение французского суда. При этом суд постановил, что за каждый год невыплаты компенсации будет начисляться пени в размере 10% от суммы компенсации.

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