В Северной Осетии в дикую природу выйдут еще три переднеазиатских леопарда

12 июл. 22:40

Центр восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе в эту субботу выпустит в дикую природу Северной Осетии трех молодых леопардов, сообщает пресс-служба Сочинского национального парка.

"Воспитанников сочинского Центра реинтродукции Лео, Хосту и Лауру готовят к первому шагу во взрослую жизнь, трех переднеазиатских леопардов выпустят в дикую природу 16 июля в Северной Осетии", - говорится в сообщении.

Выпуск кошек в дикую природу уже согласован с учеными Института проблем экологии и эволюции им.А.Н.Северцова Российской академии наук и Всемирного фонда дикой природы, передает "Интерфакс".

Напомним, Центр восстановления переднеазиатских леопардов на Кавказе открыли в Сочи в 2009 году, а первый выпуск трех переднеазиатских леопардов в дикую природу Кавказа состоялся 15 июля 2016 года.