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Иран усиливает позиции на международной транспортной карте

Rail Freight
Иран усиливает позиции на международной транспортной карте

Новая интермодальная железная дорога, проходящая через Каспийское море и соединяющая Иран с Китаем, меняет динамику Шелкового пути и транспортных связей в Центральной Азии. Это первое в своем роде логистическое решение, обеспечивающее связь между китайским регионом Нинся и иранским портом Энзели. Означает ли выбор транспортных маршрутов, проходящих через Иран, усиление позиции страны на международной транспортной карте, особенно в свете кризиса на Украине? 

Rail Freight пишет, что сейчас интермодальный поезд приближается к пункту назначения. Он отправился в путь из Нинся-Хуэйского автономного региона 21 июня, пересек пограничный пункт Хоргос, территорию Казахстана и достиг Каспийского моря. Из Казахстана груз будет переправлен по Каспийскому морю в иранский порт Энзели, расположенный недалеко от Тегерана. 

”Запуск поезда открыл новый международный логистический канал для Нинся, впервые предоставив возможность выхода к Каспийскому морю и западно-Азиатским странам. Это очень важно с точки зрения продвижения экономических и торговых обменов между Нинся-Хуэйским автономным регионом и Ираном”, - пишут официальные китайские СМИ. 

Рост Ирана 

Новый транспортный маршрут - жизненно важный с точки зрения торгового и экономического сотрудничества с Ираном. Благодаря ему, страна появилась на глобальных транспортных картах. На протяжении многих лет развитие Ирана сдерживалось санкциями, введенными США и другими государствами. Однако периодически тестируемые привлекательные маршруты демонстрируют транспортный потенциал страны. 

Интермодальный поезд Нинся-Энзели - яркий тому пример, но не единственный. Год назад компания Nurminen Logistics запустила торговый маршрут из Финляндии в Индию через территорию Ирана. В этом году Россия отправила первый поезд из Санкт-Петербурга в Мумбаи, тоже проходящий через Иран. Иранские порты крайне важны с точки зрения обеспечения морской транспортировки в направлении Юго-Восточной Азии. Положение страны обеспечивает ее роль в качестве транспортного хаба. 

Когда Россия попала под санкции и вопрос маршрута Шелкового пути, проходящего через страну, оказался на повестке дня, аналитики заявили, что Иран может выйти на первый план, поскольку компаниям будет комфортнее сотрудничать с ним. Некоторые эксперты считают, что Тегеран, скооперировавшись с Россией, Китаем и Индией, будет развивать транспортные и торговые связи вместе с ними. Как бы то ни было, у Ирана есть возможность получить выгоду по многим направлениям и привлечь, наконец, инвестиции, необходимые для развития инфраструктуры. 

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