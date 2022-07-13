Новый спор между Турцией и Грецией разгорелся из-за туристической рекламной кампании 

Кампания по продвижению туризма переросла в геополитическую проблему: Греция возмущена использованием Эгейского моря (TurkAegran) в качестве турецкого бренда. Поскольку в 2023 году и в Греции, и в Турции состоятся выборы, конфликт может принести политические очки обеим правящим партиям.

Skift пишет, что обычная кампания по продвижению туризма была воспринята Грецией как попытка Турции узаконить многолетние притязания на Эгейское море. Афины раскритиковали управление интеллектуальной собственности ЕС за одобрение турецкого запроса на использование торговой марки TurkAegean. ”Кое-кто плохо справляется со своими обязанностями”, - заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

По словам профессора Эгейского университета Греции Андреаса Папатеодору, любой, у кого есть законное основание, может обратиться в управление интеллектуальной собственности ЕС, однако в данном случае ситуация усугубляется в связи с претензиями Турции на греческие острова. Признавая, что восточное побережье Эгейского моря принадлежит Турции, Папатеодору заметил, что вопрос не стоял бы так остро, если бы Анкара не перенесла его в сферу туризма. ”Туризм смешался с геополитикой, и ситуация усугубилась”, - говорит греческий эксперт.

Кроме того, ситуация оказалась в центре всеобщего внимания в связи с тем, что в 2023 году в обеих странах состоятся выборы. Хотя оба правительства исключили возможность досрочных выборов, эгейский вопрос определенно усилит популярность правящих партий. "Накануне выборов руководство обеих стран надеется получить политические очки за счет балансирования на грани конфликта, - считает Беркай Мандирачи, старший эксперт по Турции из Международной кризисной группы. - Однако это чревато усилением военной активности как в море, так и в воздухе”.

Спор начался почти пятьдесят лет назад из-за притязаний на акваторию, воздушное пространство, а также острова и островки в Эгейском море. Обнаружение углеводородов в акватории Кипра, а также морское соглашение между Турцией и Ливией в конце 2019 года еще больше осложнили ситуацию. ”США, некогда активно бравшие на себя роль миротворца в регионе, не проявляют былой инициативы”, - говорится в отчете, опубликованном Международной кризисной группой.

Туризм и геополитика

”Жаль, что туризм, суть которого в сближении людей, культур и предоставлении уникального опыта, стал причиной разбирательства”, - говорит Димитрис Палеояннис, основатель туристического агентства Zorbabook. Геополитическая напряженность оказывает влияние на туристическую отрасль, сожалеет Палеояннис, который также занимает должность советника правления Всемирной туристской ассоциации культуры и наследия.

Эгейский регион - важнейший оплот туристической индустрии обеих стран. Замедление экономики в Турции вынудило чиновников предпринять шаги по привлечению на летний сезон большего количества туристов, за счет которых обеспечивается приток иностранной валюты.

Обесценивание турецкой лиры превратило Турцию в более дешевое направление. ”Бренд ”Эгейское море” очень сильный, и Турция хочет за счет него получить выгоду”, - уверен профессор.

Туристические компании уже много лет используют термин ”Эгейское море Турции”, - напоминает Уфук Сечгин, главный маркетолог сайта бронирования путешествий HalalBooking. ”Продавая определенные направления, в частности, Мармарис, Бодрум, Кушадасы и Чешме, регионы зачастую используют термин ”Эгейское море Турции”, точно также как мы предлагаем Родос и Санторини как ”Эгейское море Греции”, - говорит Сечгин.

Более того, обе страны - туристические рынки друг друга. Северные Эгейские острова, в частности, Хиос и Лесбос, рассчитывают на турецких туристов, а у греков большим спросом пользуется исторический и культурный туризм в Турции. ”Круизные продукты включающие посещение греческих островов и турецких городов - Бодрума, Кушадасы и Анталии, очень популярны”, - отмечает Папатеодору.

По словам Сечгина, важно, чтобы разногласия между странами по поводу Кипра и акватории были разрешены, особенно в свете украинского конфликта. ”Обе страны - члены НАТО, но у них гораздо больше общего в культурном и историческом плане, чем многие себе представляют”, - добавил эксперт.