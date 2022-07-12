В Кисловодске началось строительство крупного киноконцертного комплекса

В Кисловодске приступили к строительству киноконцертного комплекса на месте кинотеатра "Россия". Об этом сообщил глава курорта Евгений Моисеев.
Он подчеркнул, что киноконцертный комплекс построят на площади в 30 тыс кв м в рамках государственной программы "Развитие СКФО".
"Здание стояло заброшенным 20 лет. Объем инвестиций из краевого и федерального бюджетов составит почти 4 млрд рублей", - цитирует Моисеева ТАСС.
По словам главы курорта, в киноконцертном комплексе будет концертный зал на 1,2 тыс мест, несколько кинозалов, выставочный комплекс и конференц-зал, а также лофт-пространства для молодежи.