В Кисловодске началось строительство крупного киноконцертного комплекса

12 июл. 22:59

В Кисловодске приступили к строительству киноконцертного комплекса на месте кинотеатра "Россия". Об этом сообщил глава курорта Евгений Моисеев.

Он подчеркнул, что киноконцертный комплекс построят на площади в 30 тыс кв м в рамках государственной программы "Развитие СКФО".

"Здание стояло заброшенным 20 лет. Объем инвестиций из краевого и федерального бюджетов составит почти 4 млрд рублей", - цитирует Моисеева ТАСС.

По словам главы курорта, в киноконцертном комплексе будет концертный зал на 1,2 тыс мест, несколько кинозалов, выставочный комплекс и конференц-зал, а также лофт-пространства для молодежи.