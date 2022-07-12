В Иран приехал первый российский поезд с товарами для Индии

12 июл. 22:47

В Иран по транспортному коридору "Север - Юг" прибыл первый российский поезд с товарами для Индии. Об этом сообщил министр дорог и городского развития исламской республики Ростам Гасеми.

Поезд с 39 контейнерами приехал на железнодорожную станцию Серахс (провинция Хорасан-Резави) на границе с Туркменистаном.

По словам Гасеми, выехавший из Москвы поезд преодолел 3,8 тыс км. Железнодорожный состав прибудет в порт Шахид-Раджаи в провинции Хормозган на юге Ирана, после чего груз доставят в Индию морем.