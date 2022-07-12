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Пресс-служба главы Северной Осетии опровергла информацию о его контузии

Пресс-служба главы Северной Осетии опровергла информацию о его контузии

Пресс-служба главы Северной Осетии Сергея Меняйло не подтвердила информацию о том, что он попал в засаду на Украине и получил контузию.

"Только что говорила с главой. Информацию о контузии он не подтвердил. Сообщил, что в настоящий момент едет домой", - приводит слова пресс-секретаря Меняйло Ольги Дзгоевой РИА Новости.

Ранее о  ранении главы Северной Осетии сообщал Telegram-канал Baza, под данным которого колонну, в которой ехал региональный лидер, закидали гранатами диверсанты. Как впоследствии заявлял сам Меняйло, "диверсионной группы никто не видел".

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