МИД Франции: окно для ядерной сделки с Ираном закроется через несколько недель

12 июл. 23:05

Франция поддерживает восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, подчеркнув, что возможность заключения сделки исчезнет через несколько недель.

"Мы знаем, что в последние месяцы Иран продолжает разработку своей ядерной программы. Мы знаем, что если Иран продолжит накапливать запасы обогащенного урана, эта страна подойдет слишком близко к созданию ядерного оружия для того, чтобы возвращение к СВПД имело смысл, - сказала она в ходе слушаний в Национальном собрании страны.

"Окно возможностей по-прежнему сохраняется <...> чтобы Иран принял соглашение, но время уходит. Франция убеждена, что соглашение серьезно замедлит возможности Ирана по разработке оружия", - выразили уверенность министр.