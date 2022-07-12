Жители Поти требуют встречи с Гарибашвили

12 июл. 21:50

Протестующие второй день подряд жители улицы Джавахишвили в портовом городе Поти требуют встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.

Участники акции протеста перекрыли дорогу в направлении порта и согласились открыть ее только в случае встречи с главой правительства, передает "Sputnik Грузия.

Собравшиеся также требуют от властей, чтобы им выделили деньги на новое жилье. Они отмечают, что в их нынешнем доме жить небезопасно, поскольку поблизости находится порт, где без соблюдения норм безопасности перерабатываются опасные вещества.

Ранее сообщалось, что власти предложили жителям построить новый многоквартирный жилой дом, однако те отказываются от этого дома и требуют денежных компенсаций.