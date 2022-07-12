Кадыров заложил капсулу времени в аэропорту в Грозном

12 июл. 22:00

Глава Чечни Рамзан Кадыров заложил капсулу с посланием к потомкам на месте строительства нового терминала и взлетно-посадочной полосы грозненского международного аэропорта имени Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщил сам глава республики.

"Те государства, которые сегодня объявили санкции против РФ, уже понимают, что это нецелесообразно для них в первую очередь. Они сделают все, чтобы найти общий язык с нашим государством и нашим президентом, после этого у нас будут новые возможности. Поэтому мы должны готовиться к тому, что будет много туристов и людей, которые готовы вкладывать в республику средства. Мы строили и должны строить гостиницы, офисные центры, всю инфраструктуру", - пояснил он, добавив, что реализация проекта позволит активно развивать новые авиалинии в республике и обслуживать до 1,5 млн человек ежегодно.