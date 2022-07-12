Делегация из Ставрополья заявлена участком "Тавриды.art".

12 июл. 21:18

Фестиваль креативных лидеров изменений "Таврида.АРТ" состоится с 15 по 19 августа в Крыму, в бухте Капсель рядом с Судаком, где соберутся около 4 тысяч на одной площадке для творческого самовыражения и поиска единомышленников.

"Около 200 заявок об участии поступило от ставропольских творческих коллективов и представителей различных сфер искусства. В частности, наш регион будут представлять ансамбли "Казачья воля", "Горец", "Анфас" и другие", - сообщают организаторы.

Также принимаются заявки от тех, кто хочет побывать качестве зрителей или волонтеров.