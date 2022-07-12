Названы кандидатуры премьеров на пост Великобритании

12 июл. 21:07

Регистрация кандидатов на пост премьера Великобритании завершена. За должность в первом раунде голосования поборются восемь претендентов, которым удалось получить голоса не менее 20 членов фракции консерваторов: экс-глава минфина Риши Сунак, глава МИД Лиз Трасс, глава минфина Надим Захави, экс-глава МИД Джереми Хант, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат, генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман и бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.