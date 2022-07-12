В Майкопе ввели режим ЧС из-за разгула стихии

12 июл. 21:05

Власти Майкопа ввели в городе режим ЧС из-за последствий сильного ветра и ливня с градом, которые обрушились на муниципалитет в воскресенье вечером, проинформировал мэр города Геннадий Митрофанов.

По данным Адыгейского ЦГМС, в период с 19:30 до 19:50 мск в городе выпал крупный град диаметром до 20 мм, который сопровождался ливнем с грозой и шквалистым ветром до 21 м/ с, за 20 минут на территории городского округа выпало 26,3 мм осадков. В результате повреждены линии электропередач, кровли домов, произошли подтопления территорий, повал деревьев.