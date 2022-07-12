"Карабах" разгромил "Лех" и вышел в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов

12 июл. 20:57

Во вторник, 12 июля, в Баку состоялась ответная встреча 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между азербайджанским "Карабахом" и польским "Лехом". Победу со счетом 5:1 одержали хозяева поля.

Голами в составе "Карабаха" отметились Кади, Филип Озобич, Кевин Медина и Аббас Гусейнов. У "Леха" единственный мяч записал на свой счет Кристоффер Вельде.

Напомним, первая встреча завершилась победой "Леха" со счетом 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч в следующий раунд квалификации вышел "Карабах".